“Небезпечно для людей”: лікар розповів про російську “вакцину” від коронавірусу

Російська вакцина від коронавірусу може становити небезпеку для людей, тому купувати її не потрібно навіть в тому випадку, якщо вона буде дешевше.

Про це розповів анестезіолог Сергій Дубров в ефірі каналу “Україна 24“.

За його словами, зараз говорити про існування російської вакцини не можна, оскільки її клінічні дослідження не завершені.

“Третю фазу (досліджень, – ред.), як правило, до 50% препаратів не проходять якісно, не проходять успішно. В цілому в світі таких прецедентів не було, коли новий лікарський засіб реєструвалося б без повноцінного клінічного дослідження. Це порушення міжнародних норм проведення досліджень і дуже небезпечно для людей, які будуть отримувати цей засіб або вакцину”, – сказав він.

За словами лікаря, світова спільнота не отримала необхідних даних про вакцину російського виробництва.

“Повноцінні матеріали досліджень не були представлені світовій спільноті. В одному з дуже авторитетних медичних журналів було опубліковано відкритий лист, де десятки фахівців звернулися до виробника вакцини “Супутник-5” з проханням надати матеріали, вчені не отримали цю інформацію. Я б взагалі утримався від висловлювань, що вакцина “Супутник-5″ або якась інша є в Російській Федерації”, – заявив Дубров.