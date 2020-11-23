Оля Цибульська презентувала дебютний альбом

Відома українська співачка є в українському шоу-бізнесі вже більше 10 років. І стільки ж вона співає. Оля має безліч хітів, які аудиторія обожнює та знає напам’ять. Проте це були окремі треки.

Артистка більше 10 років не могла презентувати альбом. І нарешті у листопаді 2020 року це зробила. Назвою альбому вона каже своє ставлення до думки оточуючих.

До такої події Оля довго готувалась. Найбільші зміни є помітні у її зовнішності. Жінка схудла на 15 кілограмів. Також вона тепер має іншу зачіску – коротку, драйвову, ту яка подобається їй.

Співачка зауважує, що альбом “По барабану” – це щоденник всього її життя. Пісні у ньому описують різні його періоди. І студентський час, коли жінка була вільною птахою і тоді, коли вона вже подорослішала, та стала тою, якою є зараз.

: glianec.com

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