Богдан сказал, где Зеленский взял деньги на предвыборную кампанию

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский собрал деньги на свою предвыборную кампанию благодаря народной любви.

Об этом он сказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись была опубликована на ее YouTube-канале. Он добавил, что предвыборная кампания не стоила больших денег. В ответ Собчак ему заявила, что это десятки миллионов в любом случае.

«Когда у тебя есть народная любовь – ты можешь собрать миллиарды. Понимаешь? Люди идут, они все тебе помогают, у нас очередь была каких-то бизнесменов… Не то что они деньги давали – они приходили и говорили вот у меня есть биг-борды, у меня есть автобус, давайте я то, давайте это…» – заявил Богдан.

Он сказал, что была история, когда в один момент команде Зеленского предстояло найти 240 тысяч людей.

«Ты понимаешь какое это количество? Что нам было делать? Даже если у тебя будут сотни миллионов долларов – этих людей нужно просто найти. Мы написали – ребят, помогите, ж*па. Тысячи повалили – студенты, бабушки, дедушки… Они так хотели, чтобы это закончилось», – заключил экс-глава ОПУ.