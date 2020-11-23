Садовой обвинил партию Порошенко в попытке узурпировать власть во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой, победивший во втором туре выборов мэра города, обвинил партию “Европейская солидарность” в попытке узурпировать власть в городе путем экстренного созыва сессии новоизбранного горсовета.

По мнению Садового, таким образом партия Порошенко попытается избрать секретаря горсовета, который и станет и.о. городского головы, пока будут считаться голоса во втором туре выборов мэра. Об этом он написал у себя в Facebook.

“Этой ночью состоялась неслыханная вещь, которая имеет целью узурпировать власть в городе, несмотря на волеизъявление львовян. Городская избирательная комиссия приняла решение перенести дату первой сессии городского совета с 3-го декабря на 24-е ноября – это уже завтра. Хотя предварительно та же ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы провести присягу и депутатов, и городского голову одновременно. Действовали ночью, без лишних глаз, без журналистов и приняли решение, которое никак не касается вчерашних выборов”, – говорится в сообщении.

По словам Садового, в таком случае город фактически останется на время без мэра, так его старые полномочия прекратятся, а подсчет голосов еще не успеют закончить.