«Живите теперь с этим»: Чорновил назвал жителей Львова “львовцами” из-за результатов выборов мэра

Политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил проиллюстрировал пост о результатах второго тура выборов мэра Львова фотографией овец. Согласно экзит-поллу, действующий городской голова Андрей Садовый сохранил пост мэра, опередив почти на 20 процентных пунктов кандидата от «Европейской солидарности» Олега Синютку.

Вечером 22 ноября, после завершения второго тура выборов мэра Львова, бывший народный депутат от Партии регионов, политолог Тарас Чорновил в Facebook назвал жителей города «львовцами».

Он также сопроводил пост фотографией отары овец с зеленой шерстью, намекая на партийные цвета «Слуги народа».

«Посмотрел на экзит-поллы. Ну и живите теперь с этим. Львовянам респект и сочувствие, потому что они оказались в меньшинстве в родном городе, а львовцам… Варитесь теперь сами в своем прошлом. И не жалуйтесь, что вам что-то не так делает «зеленая» центральная или такая же «зеленая» местная власти», – написал Чорновил.

Он отметил, что на выборах президента в 2019 году львовяне не поддержали Владимира Зеленского, а «через год поддержали единственного мэра крупного города в Украине, который чуть ли не в задницу его целовал».

«Особое презрение и отвращение к тем, кто годами ноет и жалуется, а сегодня так и не поднял свою задницу и не пошел проголосовать», – заявил экс-нардеп.

Политическую ситуацию во Львове он назвал «трешем». «Город, где «слуги» даже в совет не попали, стал едва ли не единственным безусловным успехом для Зеленского и его компании. Гудбай, моя бывшая малая Родина. Игноре аль», – заключил уроженец Львова Чорновил.

По данным экзит-полла, проведенного компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, нынешний мэр Львова Андрей Садовый во втором туре набирает 62,8% голосов, а его конкурент, нардеп от «Европейской солидарности» Олег Синютка – 37,2%.

56-летний Чорновил был депутатом Верховной Рады III–VI созывов, входил во фракции партий «Реформы и порядок», «Наша Украина» и Партии регионов. Вышел из фракции ПР в 2008 году.