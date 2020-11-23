Повінь – зміна системи

Menu
Close

Арахамия получил окончательный результат теста на коронавирус

23.11.2020

Повторный тест главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии на коронавирус оказался отрицательным.

Как сообщила «Интефакс-Украина» пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, Арахамия чувствует себя хорошо. 

Политик выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября.

Напомним, 20 ноября стало известно, что Арахамия сдал два теста на COVID-19: первый показал положительный результат, второй – отрицательный.

Из-за этого он ушел на самоизоляцию, работал дистанционно и ждал результатов еще одного теста.

Читайте також:   Українці вже застрягли за кордоном: квитків немає, посольство розводить руками
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *