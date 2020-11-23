Богдан: Минские соглашения выполнить невозможно, у нас начнется гражданская война

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что Минские соглашения невыполнимы.

Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак.

«Внести изменения в Конституцию Украины об особом статусе этих регионов (оккупированной РФ территории Донбасса. — Ред.), вот это требование реально невыполнимое», — сказал Богдан, напомнив, что попытка внести такие изменения при призиденте Порошенко привела к броску гранаты и жертвам возле Верховной Рады.

«Это невозможно, у нас начнется гражданская война», — добавляет экс-глава ОП.

Он предположил, что Порошенко подписал Минские соглашение из-за наступления российских войск под Дебальцево: «Наверное, он думал о тех парнях, которых там убивают».

Кроме того Богдан убежден, что в переговорах в Минске компромисс не достигается из-за превращения данной площадки в инструмент пиара: «Эта группа должна закрыться, сделать шаг назад».