Українським водіям розповіли, як знову стати водієм після позбавлення прав

Позбавити фізичну особу водійського посвідчення може виключно суд. Термін позбавлення прав на управління транспортними засобами також визначається судом (наприклад, 6 місяців, три роки, десять років).

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі Патрульна поліція Києва. Правоохоронці опублікували пам’ятку “Позбавлення прав водіння в питаннях і відповідях”, у якій детально роз’яснили, як можна повернути вилучене посвідчення водія, інформують Економічні новини.

Рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді до десяти днів після винесення рішення. Постанова апеляційного суду буде остаточною.

За що можуть позбавити водія прав

Важливо пам’ятати, що у разі скоєння правопорушення, за яке передбачено позбавлення водійських прав, поліцейськими буде складено відповідний акт, водійське посвідчення вилучено, а водієві видано тимчасовий дозвіл, згідно з яким є право керувати транспортним засобом на певний період. Після складення протоколу матеріали передаються поліцейськими до суду.

Згідно з частиною 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водійське посвідчення можуть забрати у випадках:

Порушення правил дорожнього руху, внаслідок чого сталося ушкодження майна, інших засобів пересування. Передбачається позбавлення прав від 6 місяців до 1 року.

Порушення правил дорожнього руху при перетині залізничного переїзду. Передбачається вилучення прав водія від 6 місяців до 3 років.

Управління автомобілем, перебуваючи під дією алкоголю чи наркотиків, передача авто для керування особою, яка перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, незгода на перевірку стану сп’яніння. Передбачається позбавлення прав на строк від 1 до 10 років.

Порушення ПДР, що спричинили аварійну ситуацію на дорозі. Передбачається позбавлення прав на строк 6 місяців до 1 року.

Відмова водієм транспортного засобу зупинитися на вимогу поліцейських. Передбачається позбавлення прав від 3 до 6 місяців.

У ВР України на розгляді перебувають законопроекти про вилучення водійського посвідчення у разі інших порушень.

Як повернути вилучене водійське посвідчення

Повернути вилучене водійське посвідчення можна після закінчення терміну, на який водія було позбавлено його прав на керування автомобілем. Фізичній особі потрібно звернутися до територіального органу МВС, пред’явити копію постанови суду. Якщо правопорушення передбачало штраф, необхідно додати копію квитанції про його оплату. Наступні дії:

Пройти медичний огляд.

Скласти теоретичний іспит.

Скласти практичний іспит на право керування транспортним засобом.

Довідка про здійснений медогляд обов’язкова для пред’явлення людьми, права яких були вилучені за керування машиною під дією алкоголю чи наркотиків.

: enovosty.com

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