Двух свидетелей в деле Гандзюк хотели убить

В суде по делу об убийстве Екатерины Гандзюк изучают подготовку убийства двух свидетелей и их родственников из-за показаний против подозреваемых. Об этом сообщает Wathers Media.

Речь идет о свидетелях Сергее Браге и Павле Пилипенко. Они давали показания против подозреваемых в убийстве Гандзюк Алексея Левина и главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

О том, что им угрожали убийством, рассказали сами свидетели. Соответственные данные были добавлены к материалам дела стороной обвинения.

«Мы предпринимали меры для того, чтобы избежать наступления тяжелых последствия для жизни и здоровья свидетелей», — рассказал прокурор Андрей Синюк.

При этом адвокаты Мангера утверждают, что их подзащитный не мог угрожать свидетелям Пилипенко и Браге.

Следующее заседание по делу произойдет 26 ноября.