В Конго умер украинский миротворец

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, находившийся в составе миротворческой миссии ООН в Конго, умер от COVID-19.

Об этом сообщило Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

«Военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 07.11.2020. С симптомами простуды был госпитализирован в изолятор воинской части. 14.11.2020 с повышением температуры тела был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (г. Гома, Конго).

ПЦР тест на COVID-19 от 14.11.2020 года положительный», — говорится в сообщении. 16 ноября в связи с ухудшением состояния здоровья военнослужащего перевели в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя в городе Найроби (Кения), где в течение нескольких суток он получал медицинскую помощь, которая не дала никакого результата.