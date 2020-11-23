В Минздраве назвали условие, при котором украинцам удастся избежать локдауна

Если как минимум 95% людей будут ходить в масках, локдауна можно будет избежать.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram-канале «Коронавирус инфо».

«Если 95% людей будут придерживаться масочного режима, можно будет избежать локдауна», — говорится в сообщении. В своем заявлении чиновники основываются на информации, озвученной директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге на недавней пресс-конференции.