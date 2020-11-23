Китайцы выпустили идеальный автомобиль для таксистов

Электрокар BYD D1 разработан с расчётом на коммерческую эксплуатацию и удобство посадки и высадки пассажиров.

Китайская фирма BYD и крупнейший в мире агрегатор такси DiDi выпустили идеальный автомобиль для таксистов и сервисов краткосрочной аренды. Как сообщает портал Мotor, опытная партия новых электромобилей пополнит автопарк DiDi до конца года, информирует UAINFO.org.

По длине (4390 миллиметров) BYD D1 сравним с Hyundai Solaris, но кузов китайского электромобиля двухобъёмный, высокий (1650 миллиметров) и широкий (1850 миллиметров). Интересная деталь — сдвижная задняя правая дверь с электроприводом. Решение позволило упростить процесс посадки и высадки пассажиров.

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Колёсная база BYD D1 — 2800 миллиметров, и по этому показателю электромобиль немного не дотягивает до Toyota Camry. Центральный тоннель отсутствует, крыша высокая, так что внутри очень просторно. Настройки шасси подобраны с расчётом на комфорт задних пассажиров.

Материалы отделки кресел и дверные карты сделаны из износостойких материалов, наполнители кресел оригинальные, подобранные так, чтобы сиденья дольше сохраняли форму. Подход к оснащению прагматичный: есть подогревы, кондиционер, электростеклоподъёмники, и пара тачпадов для пассажиров. Из водительских ассистентов — круиз-контроль, система автоторможения, парктроники и камера заднего вида.

Перед водителем небольшое цифровое табло, на 10,1-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса выводится информация о заказах. Под капотом — 136-сильный синхронный электродвигатель на постоянных магнитах, расчётный запас хода на одной зарядке — 418 километров. Ёмкость тяговой батареи не называется, но известно, что она литий-фосфатная.

Безопасность поездки гарантирует система распознавания лиц, а также встроенный видеорегистратор — если водитель допустит грубые нарушения правил дорожного движения, то лишится права принимать заказы. От агрессивных пассажиров шофёра защитит потайная кнопка экстренного вызова помощи.

В свободную продажу BYD D1 вряд ли поступят: если электромобиль хорошо себя зарекомендует, сервис DiDi постарается заменить новинкой старые такси и каршеринговые автомобили по всему Китаю. Тестовая эксплуатация начнётся с декабря.

: uainfo.org