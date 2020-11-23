Кабмин хочет ликвидировать банковскую тайну: НБУ просит Раду вмешаться

Нацбанк советует Раде не принимать правительственный законопроект об антикоррупционной политике. В документе Кабмина обнаружилась де-факто вредительская норма. В НБУ предупреждают: если законопроект примут без правок, то в Украине по сути будет ликвидировано понятие банковской тайны.

Опасения у Нацбанка вызвал пункт законопроекта о создании в Украине единого реестра счетов физических и юридических лиц, а также реестра индивидуальных банковских сейфов. Такую базу данных предлагается сделать открытой для правоохранительных и контролирующих органов. То есть по сути банковская информация перестает быть секретной, и в таких условиях логично ждать оттока клиентов из банковской сферы.

Законопроект № 4135 «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020−2024 годы» уже был принят за основу и сейчас готовится ко второму чтению. НБУ предлагает убрать из проекта сомнительную норму перед вынесением документа в сессионный зал Рады.