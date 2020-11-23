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В музей Революции Достоинства снова пришли с проверкой

23.11.2020

Столичные правоохранители снова пришли с проверкой в Национальный музей Революции достоинства. 

Об этом сообщила пресс-служба музея в Facebook в понедельник, 23 ноября.

“А у нас новая проверка. Говорят, “экспертиза строительства музея”! Не мемориала, которого касается следствие, а музея, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой “профессионализм”, – говорится в сообщении.

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители следственные действия в понедельник не проводили, был осмотр открытой местности, где планируется строительство мемориала Революции достоинства, экспертами судебно-экспертного учреждения.

“Следственные действия сегодня не проводились, проводился осмотр представителями экспертного учреждения в рамках назначенных ранее экспертиз “, – сказал Крищенко агентству “Интерфакс-Украина”.

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