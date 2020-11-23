Назван возраст, в котором чаще всего умирают от коронавируса в Киеве

В Киеве от коронавируса больше всего умирают больные в возрасте 65 лет.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что, согласно статистике, в целом это 71%.

«Также в возрасте 50-65 лет – 23%. Это, в основном, пациенты, имеющие сопутствующие патологии, – сахарный диабет, ожирение, болезни сердца. У них вирус вызывает осложнения. В общем, за период пандемии в столице умерли 496 женщин и 647 мужчин», – сказал он.

По словам мэра, врачи отмечают, что среди тех, у кого в результате болезни возникают осложнения, – и люди, которые поздно обращаются за медицинской помощью.

«Не в больницу, а даже к семейному врачу многие обращаются только на 7-8 день после первых симптомов заболевания. Тем самым теряют драгоценное время. Прежде всего, при первых симптомах коронавируса, надо проинформировать своего семейного врача, который при наличии симптомов COVID-19 направит мобильную бригаду для забора образцов на ПЦР-тест», – отметил Кличко.