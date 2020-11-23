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В Бердянске похитили автомобиль «Новой почты» вместе с посылками на 100 тысяч гривен

23.11.2020

В Бердянске Запорожской области неизвестные угнали микроавтобус «Новой Почты» с посылками приблизительно на 100 тысяч гривен.

Об угоне стало известно утром 23 ноября. Как сообщает Pro.Berdiansk.Biz, водитель автобуса оправдывался, что оставил загруженный автобус во дворе своего дома, а около семи часов утра транспортного средства уже не обнаружил.

Позже угнанный микроавтобус нашли у трассы Васильевка-Бердянск в районе села Трояны. Полицейские зафиксировали, что Mercedes был поврежден, а коробки с товаром пропали.

Полиция Запорожской области ищет свидетелей преступления, а также всех тех, кто может сообщить какие-либо сведения об угонщиках.

 

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