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Бен Аффлек и Ана де Армас вновь воссоединились после долгой разлуки

23.11.2020

Бен Аффлек вновь воссоединился со своей возлюбленной Аной де Армас – на этот раз на съемках фильма «Глубокие воды».

Таким образом пара развеяла слухи о расставании, появившиеся несколько недель назад.

Примечательно, что согласно сюжету, актеры тоже играют пару, но героиня де Армас не верна герою Аффлека.

После исчезновения её любовников возлюбленного начинают подозревать в пропаже всех мужчин.

В середине октября зарубежные СМИ начали распространять информацию об их расставании, но недавно знаменитостей вновь увидели вместе на съемочной площадке.

Более того, некоторые инсайдеры даже увидели на пальце у Армас сверкающее кольцо: возможно, актер сделал ей предложение, но, скорее всего, речь идёт об обычном реквизите.

: showdream.org

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