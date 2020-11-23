Этот мрак с COVID-19 скоро закончится

Я затеял опрос, чтобы выяснить, каков среди читателей моей страницы процент переболевших коронавирусом.

Дело в том, что я, как и все, вижу статистику, но она регистрирует только продиагностированных, попавших в больницы и умерших, а на самом деле охват эпидемии много шире. Огромное количество людей отболело в нетяжелой форме, никуда не обращалось и никак не отмониторено (например, моя жена, отделавшаяся трехдневным недомоганием и месячной потерей обоняния).

Выборка у нас тут, конечно, случайная, но тем она, по-моему, и интересна.

Поскольку вам не видно результатов голосования, вывешиваю их. (Напоминаю, что вопрос был сформулирован так: «Вы уже переболели?»)

Пока приняли участие 11 тысяч человек, но этого уже достаточно. Соотношение установилось на второй-третьей тысяче и потом менялось только на десятые доли процента.

Как видите, количество людей, которые уже перенесли болезнь (24,8%) или полагают, что перенесли (11,6%) очень значительно. К этому нужно прибавить еще тех, кто «отковидил» бессимптомно, даже не догадываясь об этом.

Невыносимо жалко тех, кто потерял близких. И тех, кто из-за перегруженности здравоохранения остался без медицинской помощи по другим заболеваниями. Но похоже, что этот мрак скоро закончится, тем более на подходе сразу несколько вакцин.

Надо додержаться. Берегите себя.

Борис Акунин