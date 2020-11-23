В Харькове Mercedes сбил пешехода: мужчине оторвало голову

В Харькове автомобиль Mercedes-Benz E220 сбил переходившего дорогу мужчину. От удара пешеходу оторвало голову.
Об этом сообщило харьковское издание Newsroom. Происшествие случилось около 15:00 на проспекте Льва Ландау.
По словам очевидца ДТП, блогера Виталия Бойченко, пешеход переходил дорогу на красный свет светофора.
«Без нажатия на педаль тормоза взял резко право – и выскочил человек. Этот тоже бежал», – рассказал очевидец.
На одном из видео, распространяемых в соцсетях, водитель заявил, что ехал на зеленый, а пешеход выбежал на красный.
Удар был такой силы, что голова погибшего оказалась в салоне Mercedes.
Руководитель «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта сообщил изданию, что вызов на спецлинию поступил 23 ноября в 14:58.
В полиции подтвердили факт смертельного ДТП.
«По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz E200 двигался со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской, в ходе чего допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора слева направо по ходу движения иномарки. Пешеход получил травмы черепной коробки и погиб на месте», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители устанавливают личность погибшего.
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