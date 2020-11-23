У РНБО спрогнозували, коли від COVID-19 можна буде вакцинувати “всю країну”

Вакцинувати все населення України від коронавірусної інфекції COVID-19 можна буде до кінця наступного року.

Таке припущення зробив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко в ефірі каналу “Україна 24”.

Він зазначив, що всі західні вакцини мають приблизно однакову якість.

“Всі (західні — ред.) вакцини приблизно однакові, вони виготовляються на основі матричної РНК, яка несе в собі інформацію. Думаю, і Moderna, і BioNTech, і Pfizer приблизно однакової якості”, — сказав Комісаренко. Експерт заявив, що ціна препарату ще може змінитися, але в розповсюдженні вакцини зацікавлені всі країни.

“Вартість вакцин буде визначатися спочатку комерційними, а потім політичними причинами. Але є ще й такий момент: потрібно вакцинувати майже все населення планети, щоб позбутися вірусу. Тому всі країни зацікавлені в тому, щоб імунізувати всі інші країни. Якщо багата країна провакцинує всіх своїх громадян, це не вбереже її від поширення вірусу, якщо в інших країнах він буде розповсюджуватися.

Тому потрібно думати про те, щоб позбутися вірусу на всій планеті”, — сказав він. Комісаренко розповів, кого потрібно буде вакцинувати в першу чергу. “Я думаю, що потрібно підходити з точки зору здорового глузду й гуманності. Ті, хто найбільше стикаються з вірусом, — це медичні працівники, і люди, які чутливі до інфекції. Також це люди з супутніми захворюваннями та люди похилого віку. Перед нами стоять завдання — спершу забезпечити самою вакциною.

Але дуже важливий і сам процес вакцинації, до цього потрібно ретельно підготуватися. Я думаю, що ми зможемо вакцинувати всю країну до кінця наступного року. Але потрібна вакцинальна пропаганда, тому що і в Україні, й у світі багато людей, які проти вакцинації”, — сказав експерт.