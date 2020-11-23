НАБУ подозревает руководителя Госрезерва в растрате 2,8 млн гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва в Сумской области о подозрении. Его подозревают в растрате зерна на сумму более 2,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в ноябре 2020 года и.о. директора филиала, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны.

«Таким образом он планировал завладеть более 189 т. зерна стоимостью свыше 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правоохранители также предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия.