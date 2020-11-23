Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, который ездил в Крым

Пограничники не пропустили в Украину российского режиссера, прибывшего в Борисполь авиарейсом из турецкого города Стамбул. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сотрудники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» отказали одному из участников съемочной группы во въезде в Украину из-за того, что ранее он незаконно посещал оккупированный Крым.

Также режиссеру запретили въезд в Украину сроком на три года и обратным рейсом вернули его в Стамбул.

Имя режиссера в погранслужбе не назвали.

В ГПСУ добавили, что с начала года украинские пограничники выявили почти 7 тыс. фактов совершения гражданами нарушения порядка въезда на оккупированную территорию или выезда из нее.

Отмечается, что в большинстве случаев в отношении граждан, совершивших правонарушение по ст. 204 КоАП, был наложен штраф. В отношении иностранцев принималось решение об отказе в пропуске на территорию Украины и предоставлялся запрет на въезд в нашу страну.