“Слуга народу” пропонує запровадити локдаун у найближчі тижні, щоб до Нового року послабити карантин

Локдаун в Україні потрібно запроваджувати в найближчі тижні, щоб до новорічних свят послабити карантин.

Про це заявила народна депутатка з фракції “Слуга народу” Олена Мошенець у ефірі “Україна 24”.

На запитання, чи варто запроваджувати повний локдаун, Мошенець відповіла:

“Думаю, чим скоріше б це сталося, тим краще, щоб у новорічні свята забезпечити для людей, для сфери обслуговування хоча б якісь умови для того, щоб вони могли попрацювати. Тобто найкраще, щоб це сталося в найближчі тижні, щоб до Нового року можна було більш менш зробити пом’якшення”.