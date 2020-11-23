Глава Меджлиса Рефат Чубаров инфицировался COVID-19

Рефат Чубаров заболел коронавирусом. Об инфицировании главы Меджлиса крымскотатарского народа стало известно вечером 22 ноября.

Об этом он сам написал на своей фейсбук-странице. Рефат Чубаров надеется, что заболевание пройдет у него без осложнений.

Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь,– написал он.

Больше никаких подробностей о своем состоянии Рефат Чубаров не написал.

Заметим, что в конце октября стало известно, что Меджлис собирает помощь больным коронавирусом в Крыму. Тогда Рефат Чубаров заявил, что уровень инфицирования коронавирусом на полуострове достиг такого предела, когда профессиональных врачей уже не

63-летний Рефат Чубаров с ноября 2013 года возглавляет Меджлис крымско-татарского народа.