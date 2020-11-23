Какие продукты вызывают неприятный запах тела

Есть ряд продуктов, которые ухудшают запах тела. Об этом в блоге пишут врачи.

Вот этот список:

Морепродукты

Неприятный “рыбный запах” тела, который появляется у некоторых людей связан с нарушением обмена веществ. В этом случае речь идёт о триметиламинурии.

Тело в не состоянии переработать триметиламин — вещество, которое в небольшом количестве присутствует в дарах моря. Таким людям не позавидуешь, потому что это нарушение обмена веществ плохо поддаётся корректировке.

Единственное, что хоть как-то помогает избавиться от запаха — это исключение из рациона питания морепродуктов, а также печени, почек, яичного желтка и бобовых.

Спаржа

Люди, которые употребляют в пищу спаржу, порой источают аромат вареной капусты, так называемый сернистый запах.

Единой теории появления запаха на этот счёт нет. Но есть несколько исследований, в которых говориться о врожденных нарушениях метаболизма. Причём этот отвратный запах чувствуют не все люди. Учёные, как часто это бывает, объясняют эту нечувствительность генетической изменчивостью.

Чеснок

Чеснок содержит большое количество летучих органических соединений (ЛОС). После употребления чеснока, ЛОС просачиваются через поры и вызывают “чесночный пот”. Похожий запах вызывают также употребляемые в пищу такие специи, как тмин и карри.

Запах тела не всегда связан с продуктами, которые мы употребляем в пищу и личной гигиеной. В некоторых случаях неприятный запах тела возникает на фоне стрессов и проблем со здоровьем.

: Новости Ю