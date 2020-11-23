У Києві позашляховик протаранив одразу сім припаркованих авто: відео наслідків ДТП (відео)

Подробиці інциденту встановлюють патрульні поліцейські.

У Києві сталася чергова ДТП – на Позняках у Дарницькому районі водій позашляховика протаранив сім припаркованих автомобілів.

Відповідне відео з’явилося на сторінці “Київ Оперативний” в Facebook.

“На Урлівській водій Jeep влетів у припарковані автомобілі. Всього побито сім авто”, – йдеться в повідомленні.

Обставини та причини інциденту встановлює патрульна поліція.

: kriminal.tv

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