В Раде более 60 человек болеют COVID-19

В Верховной Раде к 22 ноября COVID-19 заболели 27 народных депутатов. Коронавирусная болезнь также подтверждена у 34 работников аппарата Рады.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

При этом, по ее словам, парламент работает в штатном режиме.

«Информирую о текущем состоянии дел в Верховной Раде Украины. Парламент работает в привычном режиме. Сегодня как и.о. председателя провела очередное аппаратное совещание, обеспечиваем вместе с аппаратом стабильное функционирование учреждения». — заверила Кондратюк.

Также она в посте коснулась темы восстановления антикоррупционного законодательства и решения конституционного кризиса.

«Над этим работает рабочая группа парламента. В рабочую группу входят представители всех депутатских фракций и групп, а также трех профильных комитетов ВРУ. Заседание группы проходит в закрытом режиме, чтобы ничто не мешало поиску оптимальных и профессиональных вариантов выхода из ситуации… Надеюсь, что до 1 декабря рабочая группа разработает и представит обществу соответствующие законопроекты. Это будет общее видение того, как возвращать электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование и каким образом будет решаться конституционный кризис», — сообщила нардеп.

В конце она выразила обеспокоенность тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. В то время как парламент уже готов рассматривать проект Госбюджета во втором чтении.

«Мне лично, как и многим народным депутатам, очень бы не хотелось возвращаться к позорным бюджетным новогодним ночам», — резюмировала Кондратюк.