Доллар дорожает на ожиданиях полного локдауна, а евро достиг 34 грн/€

Новая неделя на межбанке началась с небольшого подорожания доллара: его курс поднялся на 3 копейки, и торги закрылись в диапазоне 28,34-28,36 грн/$. В кассах «американец» подорожал сильнее — на 10 копеек, после чего средние курсы вышли на:

28,50-28,60 грн/$ — продажа;

28,15-28,30 грн/$ — покупка

Финансисты рассказывали об умеренном спросе на валюту со стороны населения.

На безналичном рынке наблюдалась вялая и неактивная торговля. Объем сделок рухнул со $150 млн до $85 млн. С утра котировки пытались поднять на 28,38-28,3950 грн/$, однако они долго не устояли, и произошел курсовой откат.

«Пока вяло сползаем, без особых драйверов и перевесов. Продавцы подтягивают котировки выше, чтобы не продешевить. Получается, что утром тренд идет вверх, покупатели скупаются, но за этим следует небольшой откат. По мере снижения валютного спроса, продавцы пытаются распродать запланированный объем вдогонку», — объяснил «Стране» происходящее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Нацбанка, НАК «Нафтогаз» и других крупных игроков на межбанке сегодня не заметили. Даже привычные банки-спекулянты не сильно активничали по покупкам-продажам доллара.

«По заявкам клиентам активности не было. А банки в основном сидят в длинных валютных позициях, то есть с валютными запасами», — рассказал «Стране» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Сегодня Минфин провел небольшую выплату процентов по свои гривневым облигациям внутреннего госзайма — на 314 млн грн. Завтра, 24 ноября, тоже немного выплатят по купону — 261 млн грн.

Крошечное гривневое вливание произвело Госказначейство в рамках выплаты возмещения по НДС — на 142,8 млн грн. Но это ничто в сравнении с 7-8 млрд грн, которые ждет бизнес в этом месяце.

Главными же событиями на этой неделе должны стать размещение 6-ти выпусков ОВГЗ (один — в евро) завтра и рекордные выплаты по гособлигациям послезавтра — более 14 млрд грн. Погашение бумаг и выплата процентов.

Источники «Страны» сообщили, что порядка 5-6 млрд грн из этих 14 млрд грн придется на иностранных держателей. Казначеи гадают, что это за нерезиденты: западные инвестфонды/банки либо вложения украинских олигархов и политиков, инвестирующих свои капиталы через иностранные структуры. От этого будут зависеть дальнейшие действия держателей с полученными средствами: будут ли их быстро конвертировать в доллар и выводить за границу.

«Вероятность перевложения полученной гривны в новые выпуски ОВГЗ все-таки есть. Все будет зависеть от переговоров контрагентов с Минфином по условиям, то есть по процентной ставке. Все станет ясно уже завтра», — заметил Василий Невмержицкий.

Еще по финансовому рынку активно расходится слух о том, что с 14 декабря в Украине введут жесткий локдаун. Что также может сказаться на межбанке и на курсе гривны.

«Все будет зависеть от формата ограничений. На начальном этапе они даже могут сыграть в пользу гривны, потому что импортеры уйдут с рынка или значительно снизят активность. Но по мере выхода будут проблемы, поскольку возникнет отложенный валютный спрос, будет давить бюджетный дефицит, необходимость финансирования дефицита внешнеэкономического баланса, закупки топлива и газа. Тогда увидим полет гривны. Компенсировать это могут только внешние кредиты», — считает Андрей Шевчишин.

На завтра, 24 ноября, финансисты прогнозируют открытие межбанка в рамках 28,33-28,37 грн/$. А до конца недели ждут более существенного подорожания доллара.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,5-28,6 грн/$, а наличный курс может держаться около 28,4-28,6 грн/$. На курс давит вероятность нового локдауна и отсутствие прогресса с МВФ, которое затрагивает и отношение других кредиторов», — полагает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Валютчики радуются вакцине

Курс евро на мировом рынке сегодня раскачивали в очень широком диапазоне — $1,1800-1,1906/€. Но по итогам дня европейская валюту подешевела с $1,1855/€ до $1,1842/€.

Душевные метания инвесторов объяснили тем, что они поначалу сидели в евро, но после появления положительной новости из Соединенных Штатов, перевложились в доллар.

Новостью дня стало сообщение американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой BioNTech о том, что они подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19. В воскресенье советник администрации американского президента по вакцинам Монсеф Слауи заявил, что вакцинация от коронавируса в Штатах может начаться уже 11 декабря.

Еще сегодня появилось сообщение от другого производителя — британской компании AstraZeneca — о том, что промежуточный анализ ее вакцины от коронавируса показал эффективность от 70%.

«На рынках есть ожидания восстановления мировой экономики, поскольку вакцина будет доступна рано или поздно», — процитировало аналитика Caitong Securities Цзинь Цзин агентство Reuters.

В Украине наличные средние курсы евро не изменились:

до 33,75-33,90 грн/€ — на продаже;

до 33,20-33,40 грн/€ — на покупке.

Однако максимальная цена европейской валюты в обменниках достигла на продаже 34 грн/€.