Четыре страны присоединились к санкциям против РФ за агрессию против Украины

Еще четыре страны присоединились к европейским санкциям в отношении России за агрессию против Украины. Персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Сегодня к антироссийским санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в Европейский союз — Черногория и Албания. Также санкции против Российской Федерации поддержали Лихтенштейн и Норвегия.

«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета Европы. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», — говорится в заявлении Совета Европы.