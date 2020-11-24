Toyota відкликає кілька пікапів Hilux 2020 року через етикетку

Toyota Hilux є одним з найнадійніших автомобілів. Але нещодавно японський концерн оголосив відкликання цієї моделі з досить незвичайною проблемою.

Австралійський підрозділ компанії оголосив про відкликання кількох одиниць автівок. На них відсутні ярлики відповідності, які є обов’язковими для підтвердження того, що автомобілі відповідають австралійським стандартам. За словами Toyota, їх повинні були встановити під час місцевої обробки в порту.

Кампанія безпеки включає в себе тільки 15 одиниць 2020 Hilux, які були поставлені з 1 червня по 4 серпня цього року. Автовиробник зв’яжеться з власниками через електронну пошту або по телефону. А ті, у кого є питання по цій темі, можуть зв’язатися зі своїм місцевим дилером або зателефонувати за офіційною гарячої лінії по телефону 1-800-987-366.

Приблизно на установку знака відповідності піде близько 30 хвилин, але, в залежності від графіка роботи кожного дилера, власникам Hilux доведеться зробити ці прості маніпуляції і за більш тривалий період.

Пікап доступний в п’яти комплектаціях Down Under, SR, SR5, Rogue і Rugged X. Залежно від обраного варіанту, вони можуть бути у різних модифікаціях кузова.

Ціни варіюються залежно від штату, але зазвичай вони починаються від 21 200 доларів за WorkMate і до 54 100 доларів за Rugged X.

: avtosota.com

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