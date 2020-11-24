Украина пригласила Кипр к участию в Крымской платформе

Украина рассчитывает на участие Кипра в работе Крымской платформы. Островное государство получило приглашение присоединиться.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Сегодня прошла встреча заместителя главы МИД Эмине Джапаровой и посла Кипра Луиса Телемаха. В ходе нее Джапарова поблагодарила за поддержку Украины в вопросах территориальной целостности.

Также она рассказала о ситуации в Крыму и пригласила Кипр к участию в Крымской платформе. Посол заявил, что республика будет и дальше придерживаться позиции непризнания временной оккупации полуострова Россией.

На прошлой неделе сообщалось, что министерство иностранных дел рассчитывает на участие стран-членов Евросоюза в учредительном собрании Крымской платформы.