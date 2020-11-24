ЦИК назвал победителей выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске

Центральная избирательная комиссия начала получать информацию от территориальных избирательных комиссий по результатам второго тура выборов мэра. Сейчас известны результаты голосования в Ужгороде, Славянске и Бердянске.

Об этом сообщает ЦИК на своей странице в Facebook.

В Ужгороде официально победил действующий городской глава Богдан Андреев. Его поддержали 51,01% избирателей, которые приняли участие во втором туре голосования.

Жители Славянска также переизбрали действующего мэра города. Вадим Лях получил поддержку 60,87% избирателей.

В Бердянске во втором туре выборов победил представитель политической партии «За майбутнє». За Валерия Баранова проголосовали 49,98% избирателей.

Напомним, действующий мэр Ужгорода Андреев во втором туре выборов боролся за кресло мэра с представителем «Слуги народа».