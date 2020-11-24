В Казначействе Украины «зависли» 3 млрд гривен на защищенные расходы

Размер неоплаченных финансовых обязательств в Украине достиг 9,4 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта. Он привел цифры по состоянию на 23 ноября, ссылаясь на оперативные данные Казначейства.

3 млрд гривен из этой суммы касаются защищенных расходов (оплата труда, соцобеспечения, обслуживание госдолга, коммунальные услуги, межбюджетные трансферты и т.п.).

«Это максимум с начала года и +2 млрд к показателям предыдущей недели», – написал Кухта.

Он считает, что Украине необходимо быстрое возобновление сотрудничества с МВФ, «которое откроет доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы».

«Кроме бюджета, необходимо запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство», – отметил Кухта.



