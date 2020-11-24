Витамин D смог снизить риск развития рака на поздних стадиях

Ученые выяснили, что добавки с витамином D снижают риск развития рака на 17%. При этом их эффективность зависит от индекса массы тела пациента: для людей с нормальным и низким весом они были полезны, а на пациентов с ожирением почти никак не влияли.

Исследование провела команда из клиники “Бригэм энд Уименс”. В течение пяти лет медики наблюдали за пациентами госпиталя: мужчинами старше 50 лет и женщинами старше 55 лет, у которых на момент проведения исследования не было рака. В общей сложности ученые проанализировали состояние 25 тысяч человек. Как сообщает Naked-science, результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open, информирует UAINFO.org.

Авторы поделили респондентов на четыре группы: одна принимала добавки витамина D и омега-3, вторая — только витамин D в сочетании с плацебо, третья — только омега-3, а четвертая — исключительно плацебо. Во время исследования участников попросили ограничить употребление витамина D и жирных кислот до 800 международных единиц в сутки.

Каждый год добровольцы должны были проходить медицинское обследование. Ученые обращали внимание на наличие рака и стадию заболевания, а также на вес и индекс массы тела (ИМТ). Результаты показали, что прием добавок не влияет на риск развития рака, но у групп, которые употребляли дополнительно витамин D, значительно снижалась смертность на поздних стадиях. При этом тип рака никак не коррелировал с результатами.

Медики заметили, что на эффективность препарата влияет ИМТ пациентов. Так, общее снижение смертности составило 17%, при этом у добровольцев с нормальным весом этот показатель доходил до 38%, а у людей с ожирением стремился к нулю.

Ученые не отрицают того, что описанная выше связь может быть просто совпадением, однако ранние исследования уже показали, что избыточный вес способен снижать эффективность витамина. Например, исследования витамина D и диабета второго типа показали, что вещество полезно для людей с нормальным весом, но почти никак не влияет на больных с ожирением.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что витамин D может снизить риск развития прогрессирующих раковых заболеваний», — заключает доктор Полетт Чандлер, автор исследования.

По ее словам, витамин D — недорогая и доступная в аптеках добавка, которая сможет помочь большому числу пациентов, страдающих от рака на поздних стадиях. Однако нужны дополнительные исследования, чтобы лучше изучить роль индекса массы тела в появлении и прогрессировании онкологических заболеваний.

: uainfo.org