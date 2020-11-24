Шмыгаль анонсировал меры по поддержке бизнеса на карантине: когда их ожидать

Уже в течение недели 23 – 29 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать меры по поддержке бизнеса во время карантина. Они должны помочь предприятиям, которые больше всего пострадали из-за введения карантина.

На прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании, сообщает 24 канал.

Поэтому, по словам Шмыгаля, отдельные мероприятия по поддержке бизнеса появятся уже скоро.

Уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей,– сказал Шмыгаль

По данным исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, на субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары – 40%, пиццерии и кальянные – 35%, фастфуд – 31%, кондитерские – 30%.

По пессимистическому сценарию развития событий, малый и средний бизнес не сможет справиться с кризисом и закроется. Чтобы спасти бизнес и в целом сферу, рестораторы видят следующие решения: