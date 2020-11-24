Из-за отсутствия маски: в Мариуполе молодые люди устроили драку в троллейбусе

Группа довольно агрессивных юношей 18-19 лет оскорбляла кондукторшу троллейбуса 20 ноября в Мариуполе. Вступиться за женщину решил 23-летний мужчина, которого жестко избили.

Подробности правонарушения, которое произошло на одной из остановок общественного транспорта, рассказали в полиции Мариуполя. По данным правоохранителей, злоумышленниками оказались юноши 18 – 19 лет.

Сам конфликт произошел из-за дерзкого нарушения молодыми людьми карантинных норм.

Что известно о драке в троллейбусе Мариуполя





Как утверждают правоохранители, около 22:10 в салон общественного транспорта зашли 4 человека, двое из которых были без масок. Из-за этого кондуктор сделала им замечание.

В ответ женщина услышала оскорбления. За нее вступился другой пассажир троллейбуса. Его злоумышленники жалеть не стали.

4 нарушителей набросились на мужчину с кулаками и жестко его избили. После этого под многочисленные требования всех людей, они вышли из троллейбуса и вызывающе вели себя. Один из них даже плюнул в сторону женщины, снимавшей инцидент на видео.

Личности всех фигурантов происшествия полицейские уже установили. По факту правонарушения копы открыли уголовное производство по статье о нанесении умышленных легких телесных повреждений.

Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 850 гривен штрафа, до 200 часов общественных работ или до года исправительных.

Через несколько часов после огласки инцидента, его участники записали видеообращение с извинениями. Они утверждают, что раскаиваются в содеянном и обещают больше так не делать.