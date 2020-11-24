Соцпомощь украинцам, пострадавшим от пандемии COVID-19, рассчитывают выдать за счет нового кредита от группы Всемирного банка

Кабмин надеется увеличить финансирование по программам борьбы с COVID-19 за счет кредита Международного банка реконструкции и развития. Собирается оформить у него заем на $300 млн. Об этом на своей странице Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, средства пойдут на адресную соцпомощь и социальные услуги. Планируется:

Введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19.

Поддержка бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

То есть речь должна пойти о выплатах украинским семьям. Сколько составит размер такой соцпомощи и по какому принципу она будет выделяться — пока непонятно.

$300 млн — это более 8,5 млрд грн. Если сумма будет выделена в ожидаемом объеме, то позволит нарастить соцвыплаты нашим домохозяйствам. Из 66 млрд грн украинского спецфонда по COVID-19 на денежную помощь гражданам в борьбе с пандемией изначально расписали лишь 1,2 млрд грн. Большая же часть средств — 35 млрд грн — пошла на строительство/ремонт/реконструкцию дорог.

Новый кредит от Международного банка реконструкции и развития — это второе финансирование Украины данной финансовой группы для борьбы с коронакризисом. Проект называется «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19».

МБРР — это структура Всемирного банка, объединяющего 189 стран. Первый заем для борьбы с коронавирусом ВБ выделил нашей стране еще в конце июня. Это были $350 млн на поддержку экономического восстановления экономики от пандемии.

Вообще же Всемирный банк развернул глобальную кредитную программу по всему миру еще в марте 2020 года по мере активного распространения COVID-19. Сразу было заявлено о плане выделить $12 млрд разным государствам. Средства распределяются через четыре структуры:

$6 млрд — Международная финансовая корпорация (IFC);

$2,7 млрд — Международный банк реконструкции и развития;

$2 млрд — Всемирный банк;

$1,3 млрд — Международная ассоциация развития (IDA), ориентированная на поддержку беднейших стран.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro