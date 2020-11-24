Певица Дуа Липа похвасталась фигурой в черных штанах и топе

Известная певица Дуа Липа показала себя в необычном образе

На фото звезда позировала в топе и штанах, которые приспустила, черного цвета. Красотка стояла у стены и можно заметить на ягодицах веревочки от стригов певицы. Волосы у Липы были распущенными, артистка скорчила гримасу на снимке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

“Пленник”, – подписала фото Дуа.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии:

“Я смотрел песню очень хорошо”, “хочу съесть что-нибудь вкусненькое, какой совет ??”, “Ты такая красивая”, “Ооо, люблю мою любовь снова”, “После этой песни я в плену”, “Я так чертовски люблю тебя”, “красива, уникальна, идеальная”, “Dua lipa Prisoner – песня, которую я не могу перестать слушать, чтобы поблагодарить тебя, Дуа Липа, ты снова сделала это”, “Не могу выбросить тебя из головы, из головы”, “не могу дождаться вашего выступления заключенного на студии 2054”.

Сообщалось, что британская певица Дуа Липа восхитила фанатов, заставив роскошную подругу в сетке развести ноги до неприличия.