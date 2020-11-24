Санта Дімопулос відверто розповіла про свої недоліки

Колишня вокалістка гурту “ВіаГра” й учасниця нового сезону “Танців з зірками” Санта Дімопулос не вважає себе ідеальною жінкою.
Варто зауважити, що наразі знаменитість продовжує боротися за перемогу на проєкті й наразі готується до півфіналу “Танців”. Зокрема, Санта неодноразово розповідала про те, що участь у ток-шоу є викликом, який вона прийняла.
Після того, як більшість шанувальників зізналися у тому, що співачка стала для них приводом для натхнення, Дімопулос вирішила розвіяти деякі міфи про себе.
В першу чергу, знаменитість зауважила, що останнім часом, прокидаючись зранку – не розуміє який сьогодні день, оскільки через постійні репетиції усі дні стали для неї однаковими. Зокрема, її дратує відображення в дзеркалі, оскільки тіло виглядає опухлим й змученим. Втім найбільше Санту засмучує те, що через “Танці з зірками” вона не може знайти вільного часу для своєї родини.
В кінці співачка зізналася, що навіть якщо їй вдається скинути зайву вагу, то вже через деякий час, через відсутність дисципліни, кілограми з легкістю повертаються.
“Тому що обожнюю хліб і випічку!”
Найцікавішим виявилося те, що красуня обожнює інколи лаятись матом, особливо під час поганого настрою.
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: wona.com.ua
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