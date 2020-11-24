Санта Дімопулос відверто розповіла про свої недоліки

Колишня вокалістка гурту “ВіаГра” й учасниця нового сезону “Танців з зірками” Санта Дімопулос не вважає себе ідеальною жінкою.

Варто зауважити, що наразі знаменитість продовжує боротися за перемогу на проєкті й наразі готується до півфіналу “Танців”. Зокрема, Санта неодноразово розповідала про те, що участь у ток-шоу є викликом, який вона прийняла.

Після того, як більшість шанувальників зізналися у тому, що співачка стала для них приводом для натхнення, Дімопулос вирішила розвіяти деякі міфи про себе.

В першу чергу, знаменитість зауважила, що останнім часом, прокидаючись зранку – не розуміє який сьогодні день, оскільки через постійні репетиції усі дні стали для неї однаковими. Зокрема, її дратує відображення в дзеркалі, оскільки тіло виглядає опухлим й змученим. Втім найбільше Санту засмучує те, що через “Танці з зірками” вона не може знайти вільного часу для своєї родини.

В кінці співачка зізналася, що навіть якщо їй вдається скинути зайву вагу, то вже через деякий час, через відсутність дисципліни, кілограми з легкістю повертаються.

“Тому що обожнюю хліб і випічку!”

Найцікавішим виявилося те, що красуня обожнює інколи лаятись матом, особливо під час поганого настрою.

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Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

: wona.com.ua

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