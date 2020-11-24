Степанов уточнил предпосылки для полного локдауна в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что полный локдаун в Украине возможен в случае коллапса медицинской системы.

А сейчас, признает глава Минздрава, к этому и идет, ведь количество койко-мест в медучреждениях исчерпывается. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Введение любых ограничений министр назвал просто жизненной необходимостью для страны в реалиях пандемии.

«Учитывая сегодняшнюю динамику, мы можем говорить, что критическая загруженность – это от 25 до 30 тысяч новых заражений за сутки. В таком случае загруженность нашей медицинской системы может быть близкой к 80%, а это уже серьезная цифра», – пояснил он.

Глава Минздрава добавил, что сложная ситуация с местами для пациентов с COVID-19 наблюдается в больницах трех регионов – Киеве, Одессе и на Харьковщине. В целом же, по его словам, в стране заняты уже 52% таких койко-мест.