ВОЗ увидела «свет в конце туннеля» борьбе с COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после эффективных результатов применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса (COVID-19) появилась реальна возможность покончить с пандемией.

Об этом на пресс-конференции в Женеве (Швейцария) сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает DW.

«В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины – вместе с принятыми мерами в области здравоохранения – помогут положить конец пандемии COVID-19», – сказал он.

Также Гебреиесус призвал развитые страны выделять больше денег на борьбу с болезнью.

«Это не акт благотворительности. А самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики», – пояснил глава ВОЗ.

Гебреиесус добавил, что на еализацию мер по борьбе с COVID-19 только в 2020 году нужно 4,3 млрд долларов. А на закупку вакцин, тестов и медикаментов уже в 2021 году понадобится еще 23,8 млрд.