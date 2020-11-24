Военные чиновники получили миллионы гривен при увольнении

При увольнении с должностей бывших военных должностных лиц во время президентства Владимира Зеленского последние получали от 900 до 2,3 млн гривен, сообщает Bihus.info.

Так, сообщают журналисты, экс-глава управления госохраны Валерий Гелетей при увольнении получил почти 805 тысяч. (Во время службы его зарплата составляла 889 тысяч в год).

Бывший глава СБУ Василий Грицак, увольняясь, получил 1 426 171 грн.

Экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко – примерно 2 млн грн.

Экс-глава Минобороны Степан Полторак — 1 925 261 грн.

Бывший начальник Нацполиции Сергей Князев — более 2300000 грн, а глава Нацгвардии Юрий Аллеров — более 1,8 млн. Последнему в этом году еще «добавили» более 524 тысячи.





