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Байден має намір висунути екс-главу ФРС на посаду міністра фінансів США

24.11.2020

Кандидат на посаду президента США Джо Байден має намір висунути колишню главу Федеральної резервної служби (ФРС) 74-річну Джанет Єллен на посаду міністра фінансів. У разі схвалення кандидатури Сенатом США вона стане першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сам Байден або його представники перехідної команди цю інформацію поки не підтвердили. 

“Байден планує номінувати колишню главу Федеральної резервної служби Джанет Єллен, економіста на передовій політичного процесу протягом трьох десятиліть, на посаду міністра фінансів”, – пише видання.

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