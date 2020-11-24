Байден объявил кандидатов на ключевые посты в своей администрации

Избранный президент США Джо Байден представил список кандидатур на ключевые должности в своей администрации.

Он опубликован на официальном сайте штаба Байдена.

Министерство внутренней безопасности возглавит Алехандро Майоркас. Он станет первым латиноамериканцем на этой должности. При администрации Обамы он занимал должности директора иммиграционной службы и замминистра нацбезопасности.

Заместитель советника по национальной безопасности Аврил Хейнс возглавит национальную разведку и станет первой женщиной на этом посту.

Бывший госсекретарь США Джон Керри станет специальным посланником президента по вопросам климата. CNN отмечает, что Керри — сторонник Парижского соглашения по климату (в 2017 году Трамп вышел из него).

Послом США в ООН станет Линду Томас-Гринфилд, которая при Обаме была помощником госсекретаря по вопросам Африки.

Ранее сообщалось, что Байден определился с будущим госсекретарем и советником по вопросам нацбезопасности.

58-летний Энтони Блинкен, который около 20 лет работает с Байденом, займет должность главы Госдепартамента. С 2015 по 2017 год он был заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы.

Советником по национальной безопасности Байден предложил назначить Джейка Салливана. В 2013 году он занял должность старшего советника Байдена по международным делам, когда тот был вице-президентом. В 2015 году он сыграл важную роль в выработке ядерного соглашения с Ираном.