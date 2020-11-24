Украинка о карантине в Швеции: масок не носят даже продавцы в магазинах

Несмотря на увеличение количества инфицированных коронавирусом в Швеции и ужесточения карантина, защитные маски в стране до сих пор носят единицы.

Об этом Oбозревателю рассказала украинка, живущая в городе Стокгольм. По ее словам, правительство до сих пор не обязало носить маски, поэтому добровольно это делают только единицы.

«Власти максимально призывают в дни «черной пятницы» и рождественских распродаж закупаться онлайн. Но магазины все равно будут открыты. Масок не носят, даже продавцы в магазинах. На днях впервые на дверях маникюрного салона увидела вывеску «заходить в маске». Больше такого нет нигде», – заверила Елена Алексеева.

По ее словам, не все в Швеции чувствуют ужесточение карантина, введенного неделю назад. Из основного – там запретили собираться группами больше, чем 8 человек, не продают алкоголь в ресторанах и барах после 22:00 аж до конца февраля 2021 года.

«Сказывается дистанционное обучение для взрослых. У многих студентов упала успеваемость. Закрыли самую большую сеть кинотеатров по стране. Остальные будут работать, но в зале не должно быть больше 8 человек. В ТЦ стоят большие автоматы non touch. На входах в магазины стали писать «максимум 40 человек в помещении», – уточнила девушка.