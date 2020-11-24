Найкращі продукти для відновлення після важкої хвороби: топ-10

Листова зелень багата вітаміном С, марганцем, магнієм, фолієвою кислотою і провітаміном А.

Незалежно від того, чи відновлюєтеся ви після хвороби або операції, Їжа та напої, які ви споживаєте, можуть допомогти або ускладнити ваше одужання.

Було показано, що багато продуктів, включаючи фрукти, овочі, корисні жири і джерела білка, зменшують запалення, покращують імунну функцію, сприяють загоєнню і забезпечують паливо, необхідне для одужання.

Ось 10 цілющих продуктів, які можуть допомогти вашому організму відновитися.

1. Листові зелені овочі

Листові зелені овочі, такі як капуста, шпинат, рукола, зелень гірчиці і швейцарський мангольд, багаті поживними речовинами, які зменшують запалення, зміцнюють імунну функцію і покращують загоєння ран, що робить їх ідеальним вибором для прискорення одужання.

Листова зелень багата вітаміном С, марганцем, магнієм, фолієвою кислотою і провітаміном А, які необхідні для імунної функції і загального стану здоров’я.

Вони також багаті поліфенольними антиоксидантами, які мають потужні протизапальні та імунопідтримуючі властивості.

Фактично, дослідження показують, що певні поліфеноли, включаючи антиоксидант кверцетин, які зосереджені в зелених листових овочах, можуть допомогти придушити виробництво запальних білків, таких як TNF-альфа.

Більш того, вітамін С необхідний для загоєння ран, тому листова зелень є хорошим вибором при відновленні після операції (6).

2. Яйце

Після операції ваше тіло потребує значно більше білка, ніж поточна рекомендована добова доза (RDA), що становить 0,36 грама на фунт (0,8 грама на кг) ваги тіла.

Американське товариство поліпшеного відновлення рекомендує 1,5 – 2 грами на кг ваги тіла після операції. Це становить 105-135 грамів для людини вагою 68 кг.

Яйця є не тільки відмінним джерелом добре засвоюваного білка, забезпечуючи 6 грамів на велике яйце (50 грамів), але і поживними речовинами, які підтримують здоров’я імунної системи і загоєння ран.

Цілісні яйця містять вітаміни A і B12, а також цинк, залізо і селен, які відіграють життєво важливу імунну роль.

3. Лосось

Лосось багатий білком, вітаміном B, селеном, залізом, цинком і жирами омега-3.

Більш того, дослідження показують, що його жири омега – 3 можуть сприяти загоєнню ран, підвищувати імунну відповідь і зменшувати запалення при прийомі у формі добавок.

Крім того, всього 85 грамів виловленого в дикій природі лосося забезпечують більше 70% вашої денної потреби в селені, мінералі, що регулює запалення і імунну відповідь.

Хоча вживання лосося, ймовірно, безпечно, Вам слід поговорити зі своїм лікарем, перш ніж приймати добавки з риб’ячим жиром до або після операції. Недавні дослідження показують, що ці добавки не збільшують ризик кровотечі, але деякі хірурги все одно не рекомендують риб’ячий жир.

4. Ягода

Ягоди повні поживних речовин і рослинних сполук, які можуть допомогти вашому організму одужати.

Наприклад, ягоди містять велику кількість вітаміну С, який сприяє загоєнню ран, стимулюючи вироблення колагену – найпоширенішого білка в вашому організмі.

Вони також містять антиоксиданти, такі як антоціани, які являють собою рослинні пігменти, які надають ягодам яскравий колір, а також мають протизапальну, противірусну та імуностимулюючу дію

5. Горіхи і насіння

Горіхи і насіння, такі як мигдаль, пекан, волоські горіхи, насіння соняшнику і насіння конопель, є відмінним вибором для підживлення вашого тіла в процесі відновлення. Ці продукти містять рослинний білок, корисні жири, вітаміни і мінерали, що сприяють загоєнню.

Наприклад, горіхи та насіння є гарним джерелом цинку, вітаміну Е, марганцю та магнію. Вітамін Е діє в організмі як антиоксидант, захищаючи від пошкодження клітин. Це також важливо для здоров’я імунної системи.

Деякі дослідження відзначають, що здоровий рівень вітаміну Е може покращити функцію захисних імунних клітин, таких як природні клітини-кілери (NK-клітини), які допомагають боротися з інфекціями та хворобами.

6. Птах

Певні амінокислоти, які є будівельними блоками білка, відіграють важливу роль в загоєнні ран і імунної функції.

Птах, в тому числі, містять глутамін і аргінін, дві амінокислоти, які можуть допомогти одужанню і загоєнню.

Глютамін забезпечує клітинний захист під час стресу, такого як хвороба або травма, в той час як аргінін по виробленню колагену і загоєнню ран.

Більш того, аргінін швидко виснажується під час стресу, травм і хвороб, що робить адекватне споживання цієї амінокислоти ще більш важливим.

7. М’ясні субпродукти

Органічне м’ясо-одна з найбільш поживних продуктів, які ви можете їсти. Вони можуть похвалитися безліччю поживних речовин, що підтримують імунну систему, включаючи вітамін А, залізо, цинк, вітаміни групи В і мідь, які необхідні для виробництва сполучної тканини і колагену.

Вітамін А який необхідний для правильної відповіді імунних клітин, допомагає пригнічувати запальні клітини і має вирішальне значення для здоров’я шкіри і загоєння ран.

Крім того, м’ясні субпродукти є відмінним джерелом білка, необхідного для відновлення після операцій і хвороб.

8. Хрестоцвіті овочі

Хрестоцвіті овочі, такі як цвітна капуста, брокколі, добре відомі своєю вражаючою користю для здоров’я. Вони можуть допомогти одужанню завдяки широкому спектру вітамінів, мінералів і антиоксидантів.

Хрестоцвіті овочі містять глюкозинолати-сполуки, які перетворюються в ізотіоціанати. Було показано, що ізотіоціанати сприяють зміцненню імунного здоров’я, пригнічуючи запалення, активуючи імунний захист і викликаючи загибель інфікованих клітин.

Крім того, ці овочі містять безліч поживних речовин, які необхідні вашому організму під час відновлення, такі як вітаміни C і B.

9. Молюски

Молюски, такі як устриці, мідії та молюски, багаті поживними речовинами, особливо цинком, які можуть бути відновлені.

Цинк має вирішальне значення для здорової імунної функції. Цей мінерал також може допомогти прискорити одужання і пристрій загоєння, завдяки молюски, відмінно підходять для відновлення після операції.

10. Солодка картопля

Вживання здорової їжі з високим вмістом вуглеводів, таке як солодка картопля, важливо для одужання. Вуглеводи, але не тільки забезпечують певні функції, такі як гексокіназа і цитрат-синтаза, які сприяють загоєнню ран.

Насправді, недостатнє споживання палива може викликати уповільнення одужання.

Солодка картопля-це поживне джерело вуглеводів, багате протизапальними рослинними сполуками, вітамінами і мінералами, включаючи вітамін С, каротиноїди і марганець, які можуть оптимізувати імунну відповідь і допомогти вашому організму відновитися.

Інші способи допомогти вашому тілу зцілитися

Крім дотримання здорової дієти, багатої поживними речовинами, іншими змінами життєдіяльності одужання.

Відпочинок необхідний при відновленні після хвороби, травми або операції. Крім того, достатня кількість сну процесу відновлення вашого тіла.

Фактично, недолік може завдати шкоди імунній функції і уповільнити одужання.

Гідратація також важлива для кожного аспекту загоєння і відновлення, особливо для правильного догляду за ранами. Крім того, захворювання, що супроводжуються лихоманкою і діареєю, збільшують потреби в рідині.

Крім того, Ви уникаєте сигарет і алкоголю, коли одужуєте після хвороби або травми. Куріння і пиття може уповільнити відновлення, погіршити загоєння і придушити вашу імунну систему.

Нестача цинку і вітамінів B12, а також може перешкоджати одужанню. Якщо вас турбує дефіцит поживних речовин, поговоріть зі своїм лікарем.

: glavred.info

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