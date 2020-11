Власти Израиля подтвердили визит Нетаньяху в Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил с секретным визитом Саудовскую Аравию.

Сообщения об этом, распространенные местными СМИ, подтвердил в понедельник, 23 ноября, министр просвещения Израиля Йоав Галант, – передает DW.

По данным израильской государственной радиостанции “Кан” и армейского радио, 22 ноября Нетаньяху, который отправился в саудовский город Неом на Красном море в сопровождении директора службы внешней разведки Израиля “Моссад” Йоси Коэна, встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, а также с госсекретарем США Майком Помпео.

В интервью армейскому радио Йоав Галант назвал этот визит Нетаньяху “грандиозным успехом”, имеющим большое значение. По словам министра, речь идет о первом ставшем общеизвестным визите главы израильского правительства в Саудовскую Аравию, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.

Между тем официальные власти в Эр-Рияде опровергли факт визита Биньямина Нетаньяху в королевство. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал написал в Twitter: “Такой встречи не было. Присутствовали только американские и саудовские официальные лица”.

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) November 23, 2020

В последние месяцы Израиль при посредничестве США наладил отношения с несколькими мусульманскими странами – Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. По словам президента США Дональда Трампа, в ближайшее время “гораздо, гораздо больше” государств признают Израиль. Глава Белого дома заявил в конце октября, что речь может идти как минимум о пяти государствах, и одним из них может стать Саудовская Аравия.