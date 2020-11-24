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Водителей грузовиков на прошлой неделе оштрафовали на 1,6 млн гривен за перегруз

24.11.2020

Укртрансбезопасность на прошлой неделе оштрафовала водителей грузовиков на 1,6 млн гривен за перегрузки.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

По итогам 16-23 ноября инспекторы Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили почти 14 тыс. транспортных средств, а также составили 269 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

Больше всех оштрафовали водителей грузовиков в Одесской, Ровенской и Николаевской областях.

ТОП-3 нарушителей габаритно-весовых норм за 16-23 ноября:

1. На автодороге М-14 – авто Mercedes-Benz с перегрузкой на 31%. Общий вес транспортного средства составил 52,45 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 705,60 евро.
2. На автодороге М-14 – авто Mercedes-Benz с перегрузкой на 22%. Общий вес транспортного средства составил 48,95 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 361,08 евро.
3. На автодороге М-18 – авто Scania с перегрузкой 33%. Общий вес транспортного средства составил 53,21 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 267,30 евро.

: news.nominal.com.ua

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