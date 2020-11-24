The Financial Times: Все разговоры о досрочной отставке Путина преждевременны. Преемник может отменить любые гарантии неприкосновенности

Перспективы на будущее для любого властного лидера часто сводятся к двум вариантам: гарантированный спокойный переход к гражданской жизни с юридической защитой или пожизненное правление.

Владимир Путин, который в январе будет отмечать 21 год своего правления в России, придумал такую ситуацию, при которой он может попытаться обеспечить себе оба этих варианта. Постоянные слухи об уходе из Кремля российского лидера стали еще более интенсивными на этой неделе, после того как парламент страны проштамповал закон, гарантирующий иммунитет от судебного расследования и преследования бывшим президентам и членам их семей.

Однако спекуляции по поводу того, свидетельствует ли этот шаг о досрочной отставке Путина, не учитывают другой, также принятый в этом году закон, который позволяет действующему 68-летнему президенту править в течение еще 12 лет после текущего — уже четвертого по счету — срока, истекающего в 2024 году. Татьяна Становая, российский политолог, считает, что для Путина вполне естественно пытаться получить гарантии на тот случай, если его президентство закончится, и, по ее мнению, нет никакой связи между новым законом и его возможными планами относительно своей отставки. «Сегодня мы только можем сказать следующее: он делает все для того, чтобы мы не понятия не имели о том, когда он собирается покинуть свой пост», — сказала она.

Оба этих законодательных акта — они были инициированы в процессе внесения изменений в Конституцию, предложенных весной Путиным, — являются характерными по своей склонности к неопределенности. Российский лидер любит возлагать одинаковую ответственность на двух людей, занимающих две разные должности; он часто поручает выполнение своих указаний конкурирующим министерством или ведомствам. Подобный подход обеспечивает ему гибкость и предоставляет варианты на тот случай, если люди, которым это было поручено, не справились со своей работой, или сама инициатива оказалась неудачной, и при этом его подчиненные больше сфокусированы на борьбе между собой, а не на том, чтобы плести заговор против него. Эти два закона, защищающие его за пределами Кремля и позволяющие ему оставаться в нем, вполне соответствуют такому подходу. По мнению аналитиков, в настоящее время использование второго варианта представляется более вероятным, чем первого. Попытка предсказать, когда Путин подаст в отставку или кому он передаст власть, перестала быть в Москве забавной викториной. Его сторонники отвергают предпосылки подобной дискуссии, тогда как его критики слишком часто ошибались для того, чтобы продолжить делать прогнозы.

«Думаю, что это (президентство) когда-нибудь безусловно должно закончится, — сказал Путин в прошлом месяце, отвечая на вопрос о возможном его продлении на неопределенный срок. — Что там будет в 2024 или еще более позднее время, это надо смотреть, когда время появится. А пока надо напряженно работать… каждому на своем участке». Путин знает, как проводить передачу президентских полномочий. Когда Борис Ельцин, первый российский президент, собирался уйти в отставку, его выбор пал на Путина в качестве преемника, и частично он был основан на обещании относительно предоставления защиты ему самому и его семье. Показательным является то, что в своих частых заявлениях о спасении России от экономической катастрофы Путин редко упоминает о том, кто в это время руководил страной. А затем в 2008 году, когда Путин достиг своего первого лимита на два президентских срока, он передал ключи от Кремля Дмитрию Медведеву, своему доверенному лицу и зависящему он него человеку. В соответствии с существовавшей договоренностью, Медведев вернул бразды правления в 2012 году. Большинство из 110 миллионов зарегистрированных российских избирателей утвердили этот политический маневр.

В прошлом году на вопрос корреспондентов газеты Financial Times о том, будет ли он выбирать следующего президента, Путин ответил так: «Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает, и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа». Путин действительно сконцентрировал в своих руках почти всю политическую власть, а затем переписал правила, приведя их в соответствие со своими планами, и поэтому он понимает, что любой преемник может сделать то же самое и быстро разобраться с любыми действующими гарантиями. «Он мог найти преемника раньше, он может сделать это сегодня, и он понимает, что никогда нельзя быть уверенным в том, что не совершил ошибку, — отмечает Становая. — Тот человек, которого ты выбрал, никогда не будет тебя защищать». Однако пока нет никакого вреда от того, что всевозможные варианты продолжают оставаться открытыми.

Генри Фой, The Financial Times