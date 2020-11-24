Прокурор дав покермувати нетверезій працівниці суду: стали відомі нові подробиці смертельної ДТП на Вінниччині

У Вінницькій області сталося ДТП за участю двох автомобілів, в результаті чого загинула працівниця Барського районного суду Вінницької області та ще троє людей отримали травми. Вони госпіталізовані в лікарню.

За інформацією сайту «Корупціонер в Україні», за кермом «ВАЗ 2112» була 27-річна працівниці Барського районного суду Вінницької області Вікторія Мельник. Вона, як повідомляє джерело, рухалася з порушенням швидкісного режиму, перебувала в стані алкогольного сп’яніння, не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу руху, де сталося смертельне зіткнення з автомобілем Volkswagen Caddy, повідомляє UAINFO.org з посиланням на інтернет-видання «20 хвилин. Вінниця»

«Пасажири автомобіля «ВАЗ 2112» в результаті ДТП отримали травми різного ступеня тяжкості: пасажир №1 45-річний працівник районної прокуратури Лавров І. (власник «ВАЗа», знаходився в стані алкогольного сп’яніння) пошкодження хребта, пасажир №2 23-річна працівниця Барського районного суду Вінницької області переломи ключиці та тазу (попередні дані)», — зазначає джерело.

Пасажири автомобіля Volkswagen Caddy в результаті ДТП отримали травми різного ступеня тяжкості: пасажир №1 вагітна 28-річна дівчина (6 місяць вагітності) значні травми грудної клітини, №2 водій автомобіля (тверезий: дані драгера, медичний огляд в установі охорони здоров’я). Всіх каретою швидкої допомоги госпіталізували в лікарню.

Водій «ВАЗа», яка виїхала на зустрічну смугу руху, — від отриманих ушкоджень загинула на місці пригоди.

У поліції додали, що остаточні обставини та причини ДТП будуть встановлені після проведення ряду експертиз.

Транспортні засоби спрямовані на штрафмайданчик. Встановлюються свідки.

«Схема ДТП не вручена учасникам ДТП. За оперативною інформацією: прокурор Лавров І., який надав згоду на керування автомобілем дівчині в стані алкогольного сп’яніння, — знаходився в стані алкогольного сп’яніння, після судового процесу в Барському районному суді Вінницької області, суддя Питель О.В. Слід зазначити, колеги п’яного прокурора з місцевої прокуратури були помічені в діях по незаконному «очищенню» крові прокурора від алкоголю і тиску на медичний персонал», — повідомляє всеукраїнський журнал «Корупціонер в Україні».

Слідчі управління поліції відкрили кримінальне провадження за другою частиною статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого»). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.